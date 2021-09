Weltweiter Klimastreik-Tag: Groß-Demo auch in Wien

Am Freitag um 7 Uhr hissten die Greenpeace-Aktivisten eine Flagge auf der Spitze des Rathausturms und zeigten so ihre Solidarität mit dem weltweiten Klimastreik, der ab heute Mittag in ganz Österreich stattfindet. Auch nach 24 Stunden bleibe der Wiener Bürgermeister den Aktivisten ein Gesprächsangebot schuldig, so Klara Maria Schenk, Klima- und Verkehrsexpertin bei Greenpeace. Auch die zahlreichen jungen Protestierenden, die seit rund einem Monat die Baustelle der Stadtstraße in Hirschstetten blockieren, ignoriere Michael Ludwig.