Unschlagbar! An Ronaldo kommt niemand heran

Nicht einmal Michael Jackson erlebte in Österreich so einen Wahnsinn. Das Tamtam um Cristiano Ronaldo stellt alles Bisherige in den Schatten. Kreischende Fans suchen Schlupflöcher, um in den Brandlhof zu kommen, Erwachsene aus ganz Europa hängen an Zäunen und flehen um Selfies. Plakate werden gemalt, Geschenke fliegen in Richtung Lobby, rund um die Uhr treiben sich Anhänger um das Hotel in Saalfelden herum. Weinende Teenager runden die unvergleichbare „CR7“-Mania ab.