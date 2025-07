Expedition in den letzten Urwald Österreichs

Bereits 1875 unter Schutz gestellt

Es ist im wahrsten Sinne des Wortes naturhistorischer Boden, den wir betreten. Denn der sogenannte „Rothwald“ wurde in weitsichtiger Weise schon 1875 von Albert Rothschild unter Schutz gestellt – in einer Zeit, als es den Begriff Naturschutz noch nicht gab. Dunkelgrün leuchtender Öko-Meilenstein: 2017 wurde das Gebiet zum UNESCO-Weltkulturerbe erhoben, vier Jahre später erweitert und damit grenzüberschreitend mit dem Lassingtal in der Steiermark verbunden. Es erstreckt sich nun undurchdringlich weit vom mächtigen Dürrensteinmassiv in Niederösterreich bis zur Einmündung des Lassingbaches in die steirische Salza. Wir schreiten alsbald ehrfürchtig durch einen Naturdom, dessen Säulen – Fichten, Buchen, Tannen – oft mehr als 50 Meter hoch in den Himmel ragen.