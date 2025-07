Sesselkreis mit Krawallmachern

Es braucht sich wirklich keiner zu wundern, wenn Österreich von Freund und Feind nicht ernst genommen wird. Da kann etwa ein halbes Dutzend propalästinensischer Aktivisten seelenruhig in die von internationalen Staatsgästen und der halben Regierung besuchte Eröffnung der Salzburger Festspiele reinspazieren. Die Polizei kommt nur langsam in die Gänge und verirrt sich bei ihrem Einsatz auch noch in der Felsenreitschule.