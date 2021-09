Kampf ums Leiberl ist beim Meister voll entbrannt

Jadranko Stojanovic netzte in der vergangenen Saison in 28 Pflichtspielen 168 Mal für Bärnbach ein, zählte zu den Top-Torschützen in der HLA Meisterliga. Der 29-Jährige wurde zum besten Kreisläufer gekürt und wechselte im Sommer zu den Roten Teufeln vom Bodensee. Doch beim Titelverteidiger und noch ungeschlagenen Tabellenführer Hard hat der Kroate keinen garantierten Startplatz.