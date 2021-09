„Entführtes“ Kätzchen nach zwei Monaten wieder da

Auch eine Kassenangestellte eines Supermarktes in Andelsbuch konnte sich an das Kätzchen und einen Mann aus Lustenau erinnern, der im Geschäft einen Einkaufskorb ausgeliehen hatte, um eine Katze zu transportieren. Der Mann hinterlegte seine Daten an der Kassa des Geschäfts. Nach einem Telefongespräch war klar, dass Felix nach Lustenau mitgenommen worden war.