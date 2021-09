Land erklärt den Klimaschutz zur „Priorität“

„Schon die Römer zog es in die Berge zum Nachdenken“, merkte Gemeindebundpräsident Ernst Schöpf in seiner launigen Art im Mediengespräch nach der Regierungsklausur auf der Ehrwalder Alm an. Eineinhalb Tage kreisten die Gedanken und Worte der Regierungsspitze um die wichtigen Themen der Zukunft, wobei sich ein Kernthema herauskristallisierte: der Klimaschutz. Nach dem Beschluss der „Nachhaltigkeits- und Klimastrategie“ im Mai wurde nun mit dem 20 Seiten umfassenden Leitantrag „Land und Klima schützen“ nachgelegt.