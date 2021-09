Sportvereine sind fit für den Herbst

Sportunion unterstützt Vereine

Mit einem Langen Tag des Sports am kommenden Freitag soll österreichweit der Nachwuchs für den Vereinssport begeistert werden. Die Sportunion Burgenland veranstaltet zusätzlich am Freitagvormittag ein #comebackstronger-Festival mit einem „Actionday“ für Schulen und öffnet von 13.30 bis 17 Uhr für Interessierte ihre Türen in der Landesgeschäftsstelle in Eisenstadt. „Wir sind überzeugt, dass durch beide Aktionen die Vereine viele neue Mitglieder für sich gewinnen können“, betont Karin Ofner, Präsidentin der Sportunion Burgenland.