Innsbruck: 2700 Bäume gepflanzt und 2182 gefällt

Für Bürgermeister Georg Willi ist diese Zahl eine Auszeichnung für das zuständige Grünanlagenamt und ein Ansporn, für noch mehr Grün in der Stadt zu sorgen. „Bäume sind gut für gekühlte Plätze und für das Mikroklima, weil sie CO2 binden. Das ist in Zeiten der Klimakrise ganz wichtig für die Lebensqualität in einer Stadt.“