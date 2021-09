49-Jährige bei Unfall mit Rennrad schwer verletzt

Innsbruck: Beim Zurücksetzen Radfahrer übersehen

Gegen 17.30 Uhr ereignete sich dann in Innsbruck der nächste schwere Radunfall. Eine 26-Jährige parkte mit ihrem Kastenwagen rückwärts aus und übersah dabei einen auf der Höttinger Au in Richtung Westen fahrenden Spanier (27), der mit seinem Rennrad unterwegs war. Der Spanier prallte in das Fahrzeug und kam zu Sturz. Er wurde schwer verletzt in die Klinik Innsbruck gebracht.