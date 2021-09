Der langsame Tod der Eisriesen

Zur Person:

Günther Groß wurde 1949 geboren und wuchs in Hohenems auf. Er studierte an der Universität Innsbruck, ab 1973 wurde er am Institut für Hochgebirgsforschung angestellt und erarbeitete das erste österreichische Gletscherinventar. Zugleich übernahm er Gletschermessungen in den Stubaier Alpen und der Silvrettagruppe. Von 1976 bis 1984 war er Universitätsassistent für Geographie. Später übersiedelte er in die Gemeinde Thüringerberg, bis 2012 war er Lehrer am Bundesgymnasium Bludenz.