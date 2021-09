SPÖ-Chef Dornauer hat Herz für Bauern

Geringeres Einkommen

In Österreich liegt das durchschnittliche Einkommen von Landwirtinnen und Landwirten laut dem „Grünen Bericht 2020“ des Landwirtschaftsministeriums bei 28.000 Euro pro Jahr – in Tirol bei gerade einmal 17.630. „Die grobe Benachteiligung der Tiroler Bauern wurde hier in Zahlen gegossen. Die kleinstrukturierte Landwirtschaft blutet buchstäblich aus – und das, obwohl gerade sie unser großes Alleinstellungsmerkmal und unsere große Chance für eine regionalisierte Zukunft ist.“ Deswegen spricht sich Dornauer erneut für eine gerechte Umverteilung der Fördermittel zwischen den landwirtschaftlichen Betrieben in Österreich aus.