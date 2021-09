AMS darf Impfverweigern Arbeitslosengeld streichen

Der Druck auf Ungeimpfte steigt am Arbeitsmarkt. Immer mehr Unternehmen wollen nur noch immunisierte neue Mitarbeiter einstellen. In Niederösterreich gilt eine Impfflicht für Neuzugänge im Landesdienst. In Wien und der Steiermark muss man für einen neuen Job im Gesundheits- und Sozialbereich immunisiert worden sein.