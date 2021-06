Wie die Impfung zum Thema im Job werden kann

Kann es in gewissen Berufen eine Impfpflicht geben?

Dazu müsste man ja erst Gesetze ändern bzw. müsste man das über Verordnungen festlegen. In der Steiermark etwa haben die Landeskrankenanstalten eine gesetzliche Impfpflicht für Masern. Was die Corona-Impfung anbelangt, hat man bisher auf Freiwilligkeit gesetzt - und das läuft gut.