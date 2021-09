Kunden hoben vor 1. Lockdown über 100 Mio. € ab

Viele Investoren setzten auf Aktien oder Start-up-Beteiligungen

Aufgrund der Niedrigzinspolitik stecken viele Investoren ihr Geld anstatt in Anleihen derzeit in Aktien oder in Beteiligungen, etwa in Start-ups. „Hier gibt es vereinzelt aber schon Bewertungen, die man genau anschauen muss. Vieles ist derzeit liquiditätsgetrieben, weil das Geld eine Veranlagung sucht“, so der Banker.