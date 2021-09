Vereine sind das Rückgrat der Gemeinde Sierndorf

Ein intaktes Dorfleben garantieren rund 50 Vereine in Sierndorf. „Ein gut funktionierendes Vereinsleben sorgt natürlich auch für guten Zusammenhalt innerhalb der Kommunen“, weiß Bürgermeister Gottfried Muck. Viele Sierndorfer sind schon als Kinder in einem Verein und bleiben ihr ganzes Leben dabei. „Das ist dann auch ein Grund als Erwachsener in der Gemeinde zu bleiben, weil man den Verein nicht verlassen will“, so Muck, der den Verein „in Zeiten von überzogener technischer Entwicklung in unserem Alltag auch als wunderbare Möglichkeit zur Kommunikation von Mensch zu Mensch“ versteht.