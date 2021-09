Pitbull biss seinem Frauerl fast den Finger ab

Die beiden Pitbulls – eine „Kampfhunde“-Rasse – waren am Abend daheim aneinandergeraten, und das Frauchen fürchtete, dass sie sich gegenseitig umbringen. Also ging die 27-Jährige dazwischen, wollte die erwachsenen Hunde, die bis zu 30 Kilo schwer werden, trennen. Das ging schief: Ein Hund biss der Mühlviertlerin so heftig in die rechte Hand, dass der Zeigefinger fast ganz abgetrennt wurde.