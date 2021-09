Zwettls Volleyballer für Liga-Reform gewappnet

Eine echte Herausforderung“, meint Waldviertels Manager Werner Hahn im Hinblick auf die neuen AVL-Statuten. So muss ab der kommenden Saison ein rot-weiß-roter Spieler fix am Platz stehen, sonst gibt’s eine Geldstrafe (400 Euro). In den nächsten Jahren soll der Österreicher-Anteil in der Liga dann stetig steigen. Eine harte Nuss für die „Nordmänner“, die in der Vergangenheit überwiegend auf Legionäre setzten. „Wir werden auch das meistern, sehen uns gut gerüstet.“ Denn mit Christopher Hahn, Leon Binder, Timon Wessely sowie Neuling Raphael Trauth (Döbling) kommen gleich mehrere lokale Hoffnungsträger für einen Stammplatz in Frage. „Nun gilt es, den Verein weiter zu professionalisieren. Die Talente von morgen sollen eine echte Perspektive erhalten, auch finanziell!“