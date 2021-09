Pink-Panther-Prozess: Neun und 4,5 Jahre Haft

Am Innsbrucker Landesgericht haben sich am Dienstag zwei Serben im Alter von 37 und 35 Jahren als Mitglieder der Pink-Panther-Bande unter anderem wegen des Verbrechens des schweren Raubes verantworten müssen. Beide legten ein Geständnis ab. Am späten Vormittag erfolgten bereits die Urteile: Neun bzw. 4,5 Jahre Haft für die Angeklagten als Zusatzstrafe - denn sie waren zuvor bereits in der Schweiz verurteilt worden.