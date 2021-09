Wie das rote Wels zum blauen Imperium wurde

Wels, mit rund 63.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes, ist für viele nur ein Bahnhof zwischen Linz und Salzburg. Doch die Stadt kann viel mehr. Bereits die Römer siedelten sich am Ufer der Traun an und gründete die Hauptstadt Ovilava. Teile der Stadtmauer erinnern noch an diese ruhmreiche Zeit. Viele Jahrhunderte später erlebte die SPÖ im ehemaligen Ovilava ihre Hochblüte. 2003 gaben noch 54,6% der Welser den Roten ihre Stimme. Peter Koits entschied die Bürgermeister-Wahl mit 73,7% für sich.