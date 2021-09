„Schumacher“ bei Netflix: Triumphe und Tragödie

Corinna Schumacher kann die Tränen nicht zurückhalten. Die Erinnerung an den Schicksalstag vor acht Jahren, als Michael Schumacher beim Skifahren verunglückte, bewegt die Ehefrau des Formel-1-Rekordweltmeisters tief. „Mehr Pech kann man im Leben nicht haben“, sagt die 52-Jährige mit stockender Stimme. In der Netflix-Doku „Schumacher“, die ab Mittwoch abrufbar ist, gewährt sie erstmals Einblicke in das Leben der Familie nach der Tragödie 2013.