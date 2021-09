Kein Gefühl der Geborgenheit

Zu den nobelsten Aufgaben einer Regierung zählt es, der Bevölkerung das Gefühl von Geborgenheit zu geben. Bei allen Fehlern der demnächst abtretenden deutschen Kanzlerin, war diese Fähigkeit eine ihrer größten Stärken. Das anfänglich spöttisch gemeinte „Mutti“ ist zu Angela Merkels Ehrentitel geworden. Die Eindämmung der Pandemie läuft in Deutschland dennoch nicht besser. Das mag daran liegen, dass am 26. September, so wie bei uns in Oberösterreich, auch bei unseren Nachbarn Wahlen sind. Und Wahlkämpfe haben noch nie zu klügerer Politik geführt. Aber wer weiß, was bei den Nachbarn erst los wäre, hätten sie keine Merkel.