Iraker grundlos in Nachtlokal niedergeschlagen

Der junge Mann hatte mit seinem Cousin in der Klagenfurter Innenstadt in einem Nachtlokal in der Herrengasse Geburtstag gefeiert. Als er um 1.15 Uhr auf die Toillette ging, wurde er beim Händewaschen von zwei Unbekannten attackiert und auf den Kopf geschlagen. Dann folgten vier weitere Täter, die ebenfalls auf den Iraker einschlugen und ihn sogar mit einer zerbrochenen Flasche verletzten. Die unbekannten Täter tauchten dann in der Menge unter. Der 25-Jährige musste mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Nun werden Zeugen gesucht.