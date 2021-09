78-Jähriger vermisst: Suchaktion im Raum Faak/See

Seit Freitagabend wird ein 78-jähriger Pensionist aus dem Gemeindegebiet Faak am See vermisst. Die Rettungshundestaffel Samariterbund steht seitdem mit einem Mantrail-Team im Dauereinsatz, galt es doch am Freitag zusätzlich einen vermissten Mann im Raum Villach-Warmbad zu suchen, der zum Glück von einer Hundeführerin mit Suchhund unversehrt aufgefunden werden konnte. Die Suche im Raum Faak am See musste zwar am Samstag aufgrund der Hitze und des starken Verkehrsaufkommens durch das Harley-Treffen unterbrochen werden, wird aber seit den frühen Morgenstunden des Sonntags weitergeführt. Laut Staffelkommandant Franz Blatnik soll es bereits noch einen Vermissten im Raum Althofen geben.