Frau in der Nacht Goldkette vom Hals gerissen

Die Frau war am Sonntag gegen 2.20 Uhr in der Klagenfurter Innenstadt unterwegs, als sich ihr unbemerkt ein Unbekannter näherte und ihr die Goldkette vom Hals riss. Die Klagenfurterin alarmierte die Polizei. Polizisten konnten in der Nähe wenig später die Kette am Boden auffinden. Weitere Erhebungen folgen.