Harley-Fahrer (25) nach Kollision schwer verletzt

Gegen 15 Uhr fuhrt der 25-Jährige mit seinem Motorrad auf der Kärntner Bundesstraße im Ortsgebiet von Velden in einer Gruppe von Motorradfahrern an einer stehenden Pkw-Kolonne vorbei. In diesem Moment bog eine 27-jährige Klagenfurterin im Kreuzungsbereich mit dem Karawankenplatz in die Bundesstraße ein. Dabei kam es zur Kollision. Der Mann kam zu Sturz und erlitt dabei schwere Beinverletzungen. Er wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Pkw-Lenkerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins LKH Villach gebracht.