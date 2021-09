Herbstliche Pilzvielfalt in den Tiroler Wäldern

Ausstellung am Wochenende in der Wildschönau

Der Verein für Pilzkunde Tirol mit Sitz in Jenbach (Museumsgebäude) organisiert neben der Pilzberatung (So, 18.30 Uhr bis 20 Uhr) und mehreren Pilzwanderungen alle zwei bis drei Jahre eine große Ausstellung. An diesem Wochenende ist es wieder so weit: Im Bergbauernmuseum „z’Bach“ (Oberau) zeigt der Verein am Samstag und am Sonntag (jeweils 10 bis 17 Uhr) an die 250 Pilzarten und liefert wichtige Hinweise zur Bestimmung der Waldfrüchte. Eintritt für Erwachsene: 4 € (Ermäßigung für Familien, Kinder). 3-G-Regel.