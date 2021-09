Helge Schneider: „Das Internet ist voll von Mist“

Entertainer Helge Schneider hat zum Internet ein gespaltenes Verhältnis. „Man kann auch viel Schrott im Netz lesen. Ich merk das an meinen Kindern - dieses Internet ist einfach ziemliches Gift. Es ist so wie Ying und Yang, Gut und Böse“, sagte der 66-Jährige am Mittwochabend bei „Maischberger. Die Woche“. Gut sei etwa, dass Musiker bekannt werden können. Aber vieles stört ihn: „Der soziale Zusammenhalt unserer Menschheit beruht mittlerweile auf Behauptungen aus dem Internet.“