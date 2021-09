Nicht lustig

Auf das Datum wird im ersten Satz dieser Kolumne nicht ohne Grund hingewiesen. Es liest sich wie ein Witz: Die Spitzen der Politik aus Bund und Ländern setzen sich also allen Ernstes in der zweiten Septemberwoche zusammen, um einen als Strategie beworbenen Notfallplan für den Herbst zu verkaufen. So als zöge der Herbst völlig überraschend ins Land.