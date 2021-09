Jetzt geht es für die Hotels um Schadensbegrenzung

Die letzten drei Monate ändern Bilanz kaum mehr

An der Bilanz des Kalenderjahres ändern die letzten drei Monate auch bei normalem Verlauf nicht mehr viel. Im letzten Vorkrisenjahr 2019 fanden von Oktober bis Dezember in Salzburg nur 15 Prozent aller Nächtigungen statt. Wichtig werden dann wieder die ersten drei Monate des Jahres. Diese waren 2019 für 39 Prozent der Übernachtungen verantwortlich. Wie der Skiwinter heuer aussieht, könnte sich aber schon in den kommenden Wochen entscheiden.