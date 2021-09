Mordversuch in Villach: Stanleymesser als Tatwaffe

Nachdem ein 40-jähriger Afghane Freitagfrüh in der gemeinsamen Wohnung in Villach (Kärnten) auf seine 36 Jahre alte Ehefrau eingestochen haben soll, wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt. Der Verdächtige befindet sich in der Justizanstalt Klagenfurt, über ihn wurde U-Haft verhängt. Die Tatwaffe war laut Ermittlern ein Stanleymesser.