Krankenhäuser bereiten sich auf Corona-Herbst vor

„Wir rechnen ebenfalls mit einem weiteren Anstieg. Zunächst auf den isolierten Stationen, der sich in den Intensivstationen fortsetzen wird. Wir glauben aber nicht, dass die Kapazitäten so knapp werden wie zuletzt im Frühjahr“, so KRAGES-Geschäftsführer Hubert Eisl. Verschiebungen von OP-Terminen, um nötige Kapazitäten freizuhalten, werden derzeit an keinem Spitalsort angedacht.