Traurige Bilanz: 39 Bergtote seit Juni in Tirol

Müdigkeit als häufige Ursache

Beide tödlichen Abstürze am Donnerstag – im Wilden Kaiser und in den Stubaier Alpen – passierten im Abstieg. „Da hat die Reaktionsfähigkeit dann meist bereits abgenommen“, weiß Spiegl. Außerdem falle muskuläre Müdigkeit, die sich in der Abwärtsbewegung einstellt, nicht so auf.