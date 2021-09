Alpinunfälle forderten in Tirol zwei Todesopfer

Der erste richtig schöne Herbsttag lockte am Donnerstag unzählige Wanderer in die Tiroler Berge. Für zwei Männer endete das Abenteuer allerdings tödlich. In Ellmau am Wilden Kaisers stürzte ein Kletterer auf dem sogenannten Jägersteig in den Tod. Aus Neustift im Stubaital wird ein Abgestürzter im Bereich der Nürnberger Hütte gemeldet. Auch dieser Mann verstarb.