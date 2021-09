GB: Impfgegner wollten Arzneimittelbehörde stürmen

Eine Gruppe Impfgegner hat am Freitag versucht, den Sitz der britischen Arzneimittelbehörde MHRA in London zu stürmen. Wie auf diversen Videos in sozialen Netzwerken zu sehen war, lieferten sich die Demonstranten handgreifliche Auseinandersetzungen mit Polizisten, die verschiedene Eingänge zu dem Gebäude im Osten der englischen Hauptstadt bewachten.