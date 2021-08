Impfgegner wollten falsches BBC-Gebäude stürmen

Der britische Rundfunk ist schon seit Jahren nicht mehr an ebendieser Adresse beheimatet, sondern mittlerweile in ein etwa sieben Kilometer entferntes Gebäude am Portland Place im Londoner Zentrum umgezogen. In dem alten Gebäude, dem Television Centre im West­londoner Stadtteil White City, seien laut dem „Guardian“ zwar noch Fernseh­studios in Betrieb, diese würden aber mittlerweile vor allem vom Privatsender ITV genutzt.