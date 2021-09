Kajetanerplatz: Fehlen graue Steine?

Die Farbenspiele auf dem Salzburger Kajetanerplatz gehen weiter. Zunächst gab es an der Neugestaltung mit gelben Asphalt und fehlendem Grün Kritik. Jetzt verblasst die Diskussion – zumindest farblich – denn es geht um graue Pflastersteine. Die hätten nämlich ursprünglich bei den Eingängen vom Landesgericht und der Kajetanerkirche angebracht werden sollen. Nach dem die Entsorgungskosten des alten Asphalts des Platzes aber stiegen, wurde bei einem neuen Plan auf die Pflasterung verzichtet. Im Dezember wurde dann die ursprüngliche Variante erneut beschlossen. Was jetzt am Platz fehlt: die Pflastersteine vor den Eingängen.