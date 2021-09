Lehrlingsrekord in Althofener Ausbildungsbetrieb

Eigenes Ausbildungszentrum

Auch sein Nachfolger Martin Reiner setzt auf den bewährten Lehrlingsschwerpunkt: „Die Jugend ist unsere Zukunft. Uns ist es ein Anliegen, in der Region beruflich ausgezeichnete Perspektiven zu bieten.“ Und so wird seit 50 Jahren kräftig investiert - in ein eigenes Ausbildungszentrum, in Gemeinschaftsprojekte, in eine duale Ausbildung mit Matura und Studium.