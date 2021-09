Bühne frei fürs Alpen Adria-Hafenfest!

Bis Sonntag verwandelt sich die Promenade entlang der Wörthersee-Ostbucht in eine Bühne und in eine kulinarische Meile. Vier Tage lang werden Gastronomen aus den Alpen Adria-Regionen die Besucher mit landestypischen Spezialitäten verwöhnen, dazu gibt es stromlose Musik - unter anderen vom Wörtherseeklang, der Kärntner Kirchtagsmusik oder der New Orleans Mobile Music. Auf der Hauptbühne bei der Villa Lido geigen heute Kärnt’n Gluat (15 Uhr) sowie um 18.30 Uhr die Tobacco Road Blues Band auf.