Alpen Adria-Hafenfest in Wörthersee-Ostbucht

Nur noch einmal schlafen, dann ist es so weit: In der Wörthersee-Ostbucht in Klagenfurt startet das viertägige Alpen Adria-Hafenfest mit einer kulinarischen Meile, Musik, Kinderprogramm und Supertalenten, die sich noch anmelden können. Die Meteorologen versprechen Schönwetter. Es gelten die Covid-Regeln.