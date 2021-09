30er Zone im Neustadtviertel ist kein Thema

Heute, Mittwoch, tritt der neue Strafenkatalog für Raserei in Kraft. Der Strafrahmen für Geschwindigkeitsübertretungen wird von 2180 auf 5000 Euro erhöht. Gleichzeitig kommt es zu einer Verdoppelung der Mindestentzugsdauer bei Raserei. Von diesen Verschärfungen erhofft sich auch FP-Vizebürgermeister und Verkehrsreferent Markus Hein einen Beitrag zu mehr Sicherheit auf den Straßen, an einem neuen Verkehrskonzept für das Neustadtviertel rund um die Dinghofer- und Humboldtstraße hält er weiter fest. Zumal die Teilnahme am Ideenwettbewerb sehr rege war und viele interessante Vorschläge bis zum Ende der Einreichfrist letzte Woche bei ihm am Tisch liegen.