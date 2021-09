Für neun Ortschefs ist es bereits die fünfte Wahl

Zum mittlerweile fünften Mal werden am 26. September die Oberösterreicher in ihren Heimatgemeinden nicht nur den Parteien, sondern auch ganz konkret einem Bürgermeister-Kandidaten ihre Stimme geben. Von den 444 Wahlsiegern bei der Premiere der Direktwahl 1997 sind noch neun dabei. Einer darf sich bereits jetzt über seine fünfte Wiederwahl freuen. Peter Oberlehner. Er bekommt es in Pötting mit keinem Gegenkandidaten zu tun.