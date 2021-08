Mark folgte dem Ruf der Auto-Welt nach China

Im Speckgürtel von Shanghai siedeln sich immer mehr europäische Firmen an - auch Mark ist mit der „Precision Metal Forming“ nun dank der Zusammenarbeit mit einem Firmenpartner in Nantong eingezogen. Drei Mitarbeiter aus Spital am Pyhrn sind derzeit vor Ort, um mit den Beschäftigten am Standort in China die Produktion hochzufahren und die ersten Aufträge von chinesischen Kunden abzuwickeln.