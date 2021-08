Zwillinge (28) betrieben Cannabisplantage in Wald

Bereits Ende Juli 2021 konnten Beamte des SPK Villach - Kriminalreferat auf Grund eines Hinweises in einer Waldparzelle in Villach eine Cannabisplantage, bestehend aus 56 in Blüte befindlicher Pflanzen, feststellen. In unmittelbarer Nähe konnten zwei Villacher (28 und 37 Jahre alt) angetroffen werden. Beide bestritten zunächst etwas mit dem Anbau zu tun zu haben. Im Zuge der weiteren Erhebungen verdichteten sich aber die Beweise und so wurden schließlich bei einer angeordneten Hausdurchsuchung in den Wohnungen der beiden diverse Suchtgiftutensilien sichergestellt.