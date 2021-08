Corona-Alarm im FlixBus von Lausanne nach Villach

„Der FlixBus startete am 26. August um 20 Uhr in Lausanne und kam am 27. August um 8 Uhr in Villach an. Im Bus befand sich eine infektiöse Person“, heißt es vom Land Kärnten. Die Bezirkshauptmannschaft Villach appelliert nun an alle Personen, die sich im Fahrzeug befunden haben, ihren Gesundheitszustand zu beobachten und im Zweifelsfall die Hotline 1450 anzurufen. Auch Tests zur Selbstüberwachung werden empfohlen.