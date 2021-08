Hüpftempel mit zahlreichen Angeboten öffnet

Nach vier Jahren Planungszeit hat das Unternehmerpaar Hafner am Klagenfurter Südring ihre „Jumpworld.One“ in die Realität umgesetzt. Auf einer Fläche von rund 5000 Quadratmetern erwarten die Besucher eine moderne Trampolinhalle, ein Fitnessstudio, ein Radverleih mitsamt Pumptrack, ein Restaurant und noch einiges mehr. Eröffnet wird am 10. September.