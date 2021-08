Serientäter? „Wir ermitteln in alle Richtungen!“

Von jenem Mann, der am Freitag eine Spar-Filiale in der Bregenzer Landstraße überfallen hat, fehlt noch jede Spur - die Alarmfahndung brachte nicht den gewünschten Erfolg. Dass es sich womöglich um den gleichen Täter handelt, der vor knapp zwei Wochen einen Supermarkt in Bregenz Vorkloster überfallen hat, will man seitens der Polizei weder ausschließen noch bestätigen.