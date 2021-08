Überfall: Polizei-Großeinsatz in Vorarlberg läuft

Ein großflächiger Polizeieinsatz sorgte am frühen Samstagabend im Rheintal für Aufsehen. Sowohl in Bregenz, als auch an den Autobahnabfahrt bei Dornbirn wurden von schwerbewaffneten Spezialeinsatzkräften der Exekutive engmaschige Kontrollen durchgeführt. Der Grund: Mehrere bewaffneter Täter haben ein Lebensmittelgeschäft in Bregenz Vorkloster überfallen.