TikTok „füllt“ die Regale bei Thalia mit Comics

„Der Fünfziger ist im Sichtfeld, ich will noch einmal etwas Neues machen“, sagt Thomas Zehetner. Der 47-jährige Steyrer übergibt am 1. Oktober das Zepter bei Thalia Österreich an Andrea Heumann, die die Firma dann mit Claudia Schmidt und Maximilian Joven führt. Nach Zehetners Abschied schrumpft die Geschäftsführung von einer Vierer- auf eine Dreier-Spitze, die die rund 800 Mitarbeiter in Österreich lenkt.