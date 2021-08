Italienischer Rettungsflieger in Kabul beschossen

Terrordrohungen in Kabul „massiv verschärft“

Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat indessen vor einer immer weiter wachsenden Terrorgefahr um den Flughafen im afghanischen Kabul gewarnt. „Wir wissen, dass die Terrordrohungen sich massiv verschärft haben, dass sie deutlich konkreter geworden sind“, sagte sie am Donnerstag in Berlin. „Wir befinden uns jetzt in der sicherlich hektischsten, in der gefährlichsten, in der sensibelsten Phase.“